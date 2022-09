Calvin Kleinen teilt seinen neuen "Are You The One?"-Song!

Calvin Kleinen (30) sorgt für den nächsten Partykracher! Der Realitystar ist derzeit in der aktuellen Staffel von Are You The One? – Reality Stars in Love zu sehen. Dort lässt er natürlich nichts anbrennen und bandelte bereits mit Karina Bauer, Franziska Temme (27) und Celina Pop (23) an. Wer sein Perfect Match ist, hat der Muskelprotz allerdings noch nicht herausgefunden. Doch halb so wild: Calvin widmete der guten Zeit bei AYTO nun sogar einen Song!

Auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Reality-TV-Sendung veröffentlichte der Musiker unter seinem Künstlernamen Calvin92 jetzt sein neues Lied "Are You The One". Die Besonderheit daran: In dem Musikvideo trat er nicht allein in einer riesigen Villa auf, sondern mit einigen Kandidaten aus der diesjährigen Staffel. So schütteln unter anderem seine Herzensdamen Celina und Karina ihren Po zum Takt des Party-Sounds. Es tauchten aber auch andere Personen aus der Sendung auf, wie zum Beispiel Ricarda Raatz, Anna Iffländer, Martin Fuhsy, Maurice Dziwak, Zoe Saip und Micha. Zusammen feierten sie in dem Musikclip eine riesige Party – ganz getreu ihrer guten Partylaune in der Sendung selbst.

Den Rapper freut es, dass so viele bei seinem Projekt mitgemacht haben. "Es war mega, dass so viele aus der Staffel dabei sein konnten", erklärte Calvin und merkte noch an: "Das Video ist am Ende auf jeden Fall sehr wild geworden." Ob es während der Dreharbeiten genauso heiß herging wie in der Realityshow, verriet der 30-Jährige allerdings nicht.

RTL / Markus Hertrich Celina Pop, "Are You The One?"-Kandidatin

RTL / Markus Hertrich Karina Bauer, "Are You The One"- Kandidatin

RTL / Markus Hertrich Calvin Kleinen, "Are You The One?– Reality Stars in Love"-Teilnehmer

