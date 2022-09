Prinz William beruhigt Fan: Hunden der Queen geht es gut!

Prinz William (40) sorgte am Samstag für einen süßen Moment. Er und seine Ehefrau, Prinzessin Kate (40), statteten den Menschen vor der Westminster Hall einen Besuch ab. Diese standen dort in langen Schlangen an, um der verstorbenen Queen (✝96) an ihrem aufgebahrten Sarg die letzte Ehre zu erweisen. Das königliche Paar schüttelte viele Hände und unterhielt sich sogar mit einigen Besuchern. Einer besorgten Frau versicherte William, dass sich um die Corgis der Queen gut gekümmert werde.

In einem Video, ⁣das The Sun vorliegt, sieht man William, wie er mit einer Frau in der Warteschlange spricht. Diese äußerte ihre Sorge, dass es den Corgis nach dem Tod ihrer Besitzerin nun schlecht gehen würde. Während Prinz William ihre Hand schüttelte, versuchte er sie zu beruhigen. "Ich habe die beiden neulich gesehen. Für sie wird sehr gut gesorgt. Es sind zwei sehr freundliche Corgis", berichtete William. Für sie würden sogar so gut gesorgt, dass man sie vermutlich schon verwöhne, scherzte der britische Thronfolger.

Auch König Charles (73) schloss sich seinem Sohn und der Prinzessin bei dem Besuch der Menschen in der Warteschlange an. Hunderte von Fans applaudierten, drängten sich gegen die Barrieren und machten Fotos. "Auch sie werden eines Tages ein brillanter König sein", schwärmte einer der Glücklichen, der Prinz William persönlich begrüßen durfte.

