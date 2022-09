Am Sarg der Queen: Diese Strapazen erdulden die Royal-Fans

Jetzt nimmt die Öffentlichkeit Abschied von Queen Elizabeth II. (✝96)! Die jahrzehntelange Regentin war in der vergangenen Woche auf Schloss Balmoral gestorben. Bisher hatten nur die Menschen in Schottland die Gelegenheit, am Sarg der Monarchin zu verweilen und ihr Tribut zu zollen. Nachdem der Leichnam der Queen nach London geflogen wurde, gibt es diese Chance nun auch für die Einwohner und Gäste der Hauptstadt – doch aufgrund des hohen Andrangs ist das mit einigen Mühen verbunden...

