Mit wem geht Alicia-Awa Beissert (23) denn in ihrem neuen Musikvideo auf Tuchfühlung? Die einstige DSDS-Kandidatin startete Ende 2020 so richtig als Solokünstlerin durch! Noch im vergangenen Dezember brachte sie ihre allererste Single auf den Markt. Nun folgt mit "Yes Indeed" schon der zweite Release in kürzester Zeit – ein lässiger Lovesong auf Deutsch. Im dazugehörigen Clip flirtet Alicia, was das Zeug hält, mit einem attraktiven Male Model – doch ist die Chemie vor der Kamera echt? Promiflash hat bei der 23-Jährigen nachgefragt!

Ja, in dem Video zu "Yes Indeed" geht es ganz schön zur Sache! Mal kuschelt Alicia mit dem unbekannte Hottie nur in Dessous auf einem Bett, mal schmiegt sie sich rittlings auf einem Motorrad an den durchtrainierten Beau. Für die Zuschauer ist bei dem Anblick klar: Da muss es doch knistern! Die Kommentare entgehen auch Alicia nicht, wie sie im Promiflash-Interview verrät: "Das habe ich auch sehr oft gelesen! Gideon und ich haben uns erst einen Tag vorher kennengelernt. Wir haben uns sofort super verstanden und hatten auch am Set viel Spaß", berichtet sie. Mehr scheint zwischen dem Model und der Bochumerin also nicht zu laufen.

Tatsächlich habe die Produktion den jungen Mann für das Shooting ausgesucht. Mit einem noch völlig Fremden so intime Szene zu drehen, fiel der ehemaligen Castingshow-Kandidatin echt nicht leicht, wie sie einräumt: "Es ist nicht einfach, mit einem Fremden in knapper Kleidung vor einer Kamera ein Paar zu spielen. Am Anfang war ich etwas unsicher, so was macht man ja auch nicht täglich... aber nach und nach konnten wir uns mehr auf die Rolle einlassen." Der Produzent des Videos kannte Gideon allerdings bereits und versicherte Alicia im Voraus, dass es passen wird!

Der Song selbst bedeutet Alicia sehr viel, denn es ist ihr absoluter Lieblingstitel auf ihrem kommenden Album. "Ich höre ihn selbst jeden Tag gerne und er catcht mich jeden Tag aufs Neue. Es geht um eine On-Off-Beziehung, um den Zwiespalt von Anziehung, aber sich trotzdem nicht gutzutun", erzählte sie. Die Inspiration für den Text habe sie zum Teil aus eigenen, aber auch aus Erfahrungen ihrer Freundinnen geholt. Mehr Details wolle sie aber nicht verraten!

Anzeige

Sony Music Alicia-Awa, Sängerin

Anzeige

Sony Music Sängerin Alicia Awa mit Model Gideon im Musikvideo zu "Yes Indeed"

Anzeige

Sony Music Alicia-Awa, Sängerin

Sony Music Alicia-Awa, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de