Beerdigung der Queen: Erste Bilder der royalen Familie

Die Familie von Queen Elizabeth II. (✝96) ist eingetroffen. Heute tritt die Monarchin ihre letzte Reise an und wird in der St. George's Chapel beerdigt. Damit wird sie neben ihrem Gatten Prinz Philip (✝99) ihre letzte Ruhe finden. Um diesen Ereignis beizuwohnen, warten nicht nur zahlreiche Royal-Fans auf den Straßen. Auch große Politiker reisten nach London. Nun wurden auch König Charles (73), Prinz William (40) und seine Familie gesichtet.

Auf ersten Bildern ist Prinz William in einem Auto zu sehen. Zusammen mit dem Enkel der Queen, der in Uniform erschien, sitzen auch seine Kinder Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7) in dem Wagen. Die Siebenjährige trägt einen schwarzen Hut – genau wie ihre Mutter Prinzessin Kate (40). An ihrem Hut trägt sie einen Schleier, ihren Hals ziert ein großes Kollier. In einem seperaten Wagen kam König Charles an. Wie auch William ist der neue Monarch in Uniform gekleidet.

Auch Prinz Harry (38) und seine Frau Meghan (41) sind bereits angekommen. Ähnlich wie Kate trägt auch die zweifache Mutter einen großen schwarzen Hut mit Schleier. Harry hingegen trägt jedoch keine Uniform, sondern erschien im Anzug. Die Tochter der Queen, Prinzessin Anne (72) , kam wiederum uniformiert.

Getty Images Prinz William und seine Familie auf dem Weg zur Beerdigung von Queen Elizabeth II.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in London, September 2022

Getty Images König Charles III. auf dem Weg zur Beerdigung von Queen Elizabeth II.

Getty Images Prinzessin Anne und Timothy Laurence auf dem Weg zur Beerdigung von Queen Elizabeth II.

Getty Images Herzogin Meghan in der Westminster Abbey, September 2022

