Insider: So verbrachte Queen Elizabeth II. ihre letzten Tage

Es gibt neue Details über die letzten Tage von Queen Elizabeth II. (✝96). Die britische Monarchin fand am 8. September auf ihrem geliebten Anwesen auf Schloss Balmoral ihre letzte Ruhe. Nach ihrem Tod meldete sich die Familie der Königin öffentlich zu Wort und bedankte sich für die zahlreiche Anteilnahme. Jetzt verriet ein Bekannter der Queen, wie sie ihre verbleibende Zeit verbracht hat.

John Warren war der Pferde- und Rennzuchtberater und zugleich ein enger Vertrauter der Königin – er verkündete gegenüber Press Association, dass die Queen bei dem letzten Treffen in "einem so gesunden Geisteszustand und in hervorragender Form" gewesen sein soll. Des Weiteren soll sie sich gefreut haben, dass sie die neue Premierministerin Liz Truss (47) empfangen konnte. Zudem war die 96-Jährige im Beisein ihrer Familie. "Sie hat es wirklich geliebt, sie bei sich zu haben und bis zum Schluss über ihre Pferde und ihre Liebe zu den Pferden sprechen zu können", betonte John im Interview.

Die Royals zeigten sich in den vergangenen Tagen stets vereint und zollten der Queen ihren Tribut. Am Samstagabend versammelten sich alle acht Enkel der einstigen Regentin in der Westminster Hall und hielten für ihre verstorbene Großmutter eine 15-minütige Mahnwache. Insbesondere Prinz William (40) schien sehr ergriffen und kämpfte mit den Tränen.

Getty Images John Warren und Queen Elizabeth II. beim Royal Ascot, 2021

Getty Images Queen Elizabeth II. mit ihrer Familie im Clarence House, 2007

Getty Images Prinz William bei der Mahnwache der Enkel in der Westminster Hall, 2022

