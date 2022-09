Nach Tod der Queen: Royals bedanken sich für die Anteilnahme

Die britische Königsfamilie ist sichtlich gerührt. Vergangenen Donnerstag mussten die Royals um König Charles (73) und seine Söhne Prinz William (40) und Prinz Harry (38) einen schweren Verlust hinnehmen: Queen Elizabeth II. ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Nach dem Tod der einstigen Monarchin versammelten sich William und Harry und deren Ehefrauen, um die Beileidsbekundungen der englischen Bevölkerung entgegenzunehmen. Jetzt bedanken sich die Royals für die landesweite Anteilnahme.

Auf der offiziellen Homepage der königlichen Familie The Royal Household wurde jetzt folgendes Statement veröffentlicht: "Seine Majestät der König und die königliche Familie bedanken sich herzlich für die Beileidsbekundungen, die sie aus aller Welt erhalten haben. Die königliche Familie ist zutiefst bewegt von der weltweiten Resonanz und Zuneigung, die der Königin entgegengebracht wird, während die Menschen gemeinsam mit ihr den Verlust Ihrer Majestät betrauern."

Nach der feierlichen Prozession in den Straßen Londons zeigten sich am Donnerstag William und Herzogin Kate (40) vor dem royalen Landsitz Sandringham House – ein Ort, an dem sich die Familie oft versammelte. Ähnlich wie vor Schloss Windsor legten die Menschen vor dem Anwesen ihre Blumen nieder. Der Prinz von Wales und seine Gattin bedankten sich bei den Royal-Fans für die zahlreichen Nachrichten und Beileidsbekundungen.

Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Kate bei Schloss Windsor

König Charles III. im September 2022 in Belfast

Prinz William und Prinzessin Kate vor dem Landsitz Sandringham House

