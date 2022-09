"Tief berührt": König Charles bedankt sich für Anteilnahme

König Charles III. (73) und seine Frau Camilla (75) sind ergriffen von dem weltweiten Mitgefühl. Das britische Königshaus steckt inmitten einer seiner emotionalsten Zeiten. Am 8. September verstarb Queen Elizabeth II. (✝96) auf Schloss Balmoral. Seither herrscht in ihrem Land Ausnahmezustand. Um sich von der Monarchin zu verabschieden, standen die Menschen teilweise bis zu 24 Stunden vor ihrem Sarg Schlange. Für die Anteilnahme am Tod der Queen bedankten sich nun ihr Sohn Charles und seine Gattin.

In einem Statement, das der Palast unter anderem via Instagram veröffentlichte, schrieb der 73-Jährige: "In den letzten zehn Tagen waren meine Frau und ich tief berührt von den vielen Beileidsbekundungen und der Unterstützung, die wir aus diesem Land und aus der ganzen Welt erhalten haben." All die Menschen, die extra gekommen sind, um dem Lebenswerk der Regentin die letzte Ehre zu erweisen, bedeuten dem Paar unsagbar viel. Dabei bedankte er sich auch bei allen Menschen, die seiner Familie und ihn selbst "in dieser Zeit der Trauer so sehr unterstützt und getröstet haben".

Um das Leben seiner Mutter auch weiterhin in Ehren zu halten, will König Charles sogar Schloss Balmoral für die Öffentlichkeit zugänglich machen. In einem Museum sollen ihre Schmucksammlung und die Kleidung der Queen ausgestellt werden. Das schottische Anwesen war einer der liebsten Rückzugsorte des verstorbenen Staatsoberhaupts.

