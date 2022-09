"Twilight"-Star Ashley Greene ist erstmals Mama geworden!

Ashley Greenes (35) Baby ist da! Die Twilight-Darstellerin und ihr Partner Paul Khoury gaben sich im Juli 2018 das Jawort – seitdem genießen die beiden ihr Liebesglück in vollen Zügen. Im März dieses Jahres verkündeten die Eheleute dann aber große Neuigkeiten: Sie erwarten ein weiteres Familienmitglied. Für die Schauspielerin ist es das erste Baby. Nun ist es endlich so weit: Ashleys Töchterchen hat das Licht der Welt erblickt!

Auf Instagram teilten die frischgebackenen Eltern ein niedliches Foto einer winzigen Hand und verkündeten damit die Geburt ihrer kleinen Tochter. "Und einfach so – hat sich alles geändert. In einem einzelnen Moment kamst du in unsere Welt und alles andere ist verschwunden. Nichts anderes ist mehr wichtig", schrieben Mama und Papa und ergänzten: "Die Liebe, in der wir versinken, kann nicht erklärt, sondern nur auf tiefste Art und Weise gefühlt werden. Wir lieben dich so sehr, Babygirl. Willkommen in unserer Welt."

Im gleichen Zuge verrieten die zwei auch noch der Namen ihrer Kleinen: Das Neugeborene hört auf den Namen Kingsley Rainn Khoury und wurde am 16. September geboren. Fans freuten sich riesig für Ashley und Paul: "Herzlichen Glückwunsch! Genießt eure Zeit zu dritt", schrieb beispielsweise ein aufgeregter Follower.

Instagram / ashleygreene Paul Khoury und seine Frau Ashley Greene

MEGA / MB Ashley Greene am 15.08.2022

Instagram / ashleygreene Paul Khoury und Ashley Greene im Dezember 2021

