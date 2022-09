Am 40. Geburtstag: Gülcan Kamps ist glücklicher denn je!

Gülcan Kamps (40) weiß sich mehr als glücklich zu schätzen! Im Dezember 2021 sind die Moderatorin und ihr Ehemann Sebastian Kamps zum ersten Mal Eltern geworden. Ihr gemeinsames Familienglück halten die zwei seither weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch wie erfüllt sich die einstige Viva-Beauty an der Seite ihres Gatten und mit ihrer neuen Aufgabe als Mama fühlt, will sie nun mit der ganzen Welt teilen. Zu ihrem Geburtstag verriet Gülcan jetzt, wie dankbar sie für ihre Liebsten ist!

Via Instagram teilte Gülcan am Dienstag anlässlich ihres 40. Ehrentages ein Foto von sich. Dabei erklärte sie, dass sie aktuell so glücklich sei wie noch nie. "Ich müsste eine Million Dinge aufzählen und sehr vielen Menschen danken", schwärmte die gebürtige Lübeckerin und fügte hinzu, dass sie vor allem die Geburt ihres Kindes noch einmal mental verändert und gestärkt habe. Ihren Liebsten wollte sie in ihrem Post persönlich danken.

"Danke, mein Baby, dass du mich mit deinen Lachanfällen täglich ansteckst und dass du dich bei Mama und Papa wohlfühlst", widmete Gülcan unter anderem ihrem Sprössling süße Worte. Und auch ihren Eltern und ihrem Schwiegervater sprach sie besonderen Dank aus. Ehemann Sebastian habe ihr an ihrem Geburtstag bisher einen wunderschönen Tag bereitet – deshalb nannte sie ihren Partner stolz den "besten Ehemann überhaupt".

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Januar 2022

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im September 2022

Getty Images Gülcan und Sebastian Kamps auf einem Event in Berlin im Oktober 2006

