Kein Selbstbewusstsein: Anne Wünsche sagt Promi-Event ab

Anne Wünsche (31) steht zu ihren Schwächen! Die Influencerin begeistert ihre Fans vor allem mit Content aus ihrem turbulenten Mama-Alltag: Dabei punktet sie besonders in den Momenten, in denen nicht alles perfekt läuft. Ob im Umzugschaos oder mit einer neuen Spontan-Frisur – Anne nimmt ihre Fans immer mit. Auch in mental schwierigen Phasen lässt der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star die Follower nicht außen vor: wie jetzt bei einer spontanen Event-Absage!

In ihrer Instagram-Story freute sich Anne erst noch über die Einladung zu dem Influencer-Termin – schließlich seien es nur wenige Fußminuten bis zur Location. Doch dann plagen sie plötzlich Zweifel: "Und da sind sie wieder, die Angst vor Ablehnung und das Minderwertigkeitsgefühl!" Sie habe ihre Teilnahme kurzfristig gecancelt, weil sie sich neben den aufgestylten Kollegen unwohl gefühlt habe, erklärte die 31-Jährige.

Schuld an der Misere sei ihr mangelndes Selbstbewusstsein, fügte Anne hinzu: "Das ist auch der Grund, warum an manchen Tagen superwenig von mir kommt oder stundenlang nichts gepostet wird", erläuterte sie weiter, wie sich ihre wechselhafte Tagesform bei ihr äußere.

Anne Wünsche im Juli 2022

Anne Wünsche und ihr Sohn Sávio

Anne Wünsche, Influencerin

