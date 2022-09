Trotz Trennung: Versöhnung bei Sylvester Stallone und Jen?

Gibt es etwa ein Liebes-Comeback bei Sylvester Stallone (76) und Jennifer Flavin (54)? Im August wurden traurige Neuigkeiten bekannt: Der "Rocky"-Darsteller und Jen wollen nach über 25 Jahren Ehe in Zukunft getrennte Wege gehen. Inzwischen hat das Model sogar bereits die Scheidung von dem Schauspieler eingereicht. Nun sorgten die zwei mit einem neuen Pärchenbild für Aufsehen. Haben sich Sly und Jennifer etwa versöhnt?

Via Instagram überraschte Sly seine Follower am Montag mit einer niedlichen Bilderreihe im Netz – denn neben einem Familienbild mit seinen drei Töchtern und seiner Ex teilte er auch ein romantisches Pärchenbild mit seiner Verflossenen. Darauf ist das einstige Traumpaar zu sehen, wie es Hand in Hand über ein grünes Feld läuft. "Wundervoll", schrieb er unter seinem Post – woraufhin viele seiner Anhänger zu spekulieren begannen.

Sylvesters Fans sind total verwirrt von seinem Beitrag. "Ich hoffe, ihr seid wieder zusammen?" oder "Das ist großartig. Hoffentlich bedeutet das, dass ihr beide die Dinge in den Griff bekommt", wünschten sich einige User unter den Bildern. Andere wiederum sind sich sicher, dass die zwei lediglich zeigen wollen, dass sie trotz der Scheidung zusammenhalten. Ob der 76-Jährige hier das Liebes-Comeback der beiden ankündigt oder doch nur in Erinnerungen schwelgt, klärte er nicht auf.

Getty Images Sylvester Stallone und Jennifer Flavin im März 2022

Instagram / officialslystallone Jennifer Flavin und Sylvester Stallone

Instagram / officialslystallone Sylvester Stallone mit seiner Frau und seinen Töchtern

