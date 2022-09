Was passiert nun mit den Anwesen von Queen Elizabeth (†96)?

Wie wird es jetzt wohl weitergehen? Vor rund zwei Wochen ist Queen Elizabeth II. (✝96) verstorben. Mit einer mehrtägigen Trauerzeit und dem großen Staatsbegräbnis wurde gebührend Abschied von der ehemaligen Königin genommen. Nun wird es einige Veränderungen in den königlichen Strukturen geben und das nicht nur, weil Großbritannien mit König Charles III. (73) einen neuen Monarchen hat: Die Anwesen der Queen könnten bald neu verteilt werden.

Die Entscheidung, was mit den royalen Grundstücken passiert, wird Charles fällen. Laut Daily Mail wird der Monarch Schloss Balmoral zu einem Museum umfunktionieren, um damit eine Gedenkstätte für seine Mutter zu schaffen. Birkhall soll nach wie vor seine Unterkunft in Schottland bleiben. Sein Hauptwohnsitz bleibt mit Clarence House auch erst einmal bestehen – den Buckingham-Palast will der König aufgrund von Bauarbeiten noch nicht beziehen und vorerst nur für die Arbeit und Anlässe nutzen. Da Sandringham House oft familiären Zusammenkünften diente, wird auch dieses Grundstück wahrscheinlich im Besitz des Königs bleiben. Was jedoch mit Highgrove passiert, ist unklar, denn die Königsgemahlin Camilla (75) erinnere der Landsitz zu sehr an die verstorbene Prinzessin Diana (✝36).

Windsor Castle könnte in die Hände von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) fallen. Ob sie gemeinsam mit ihren drei Kindern dort leben werden, ist allerdings fragwürdig, da sie vor Kurzem erst umgezogen sind. Frogmore Cottage könnte bald kein königliches Anwesen mehr sein, da es eigentlich für Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) vorgesehen war, die allerdings in den USA leben. Deshalb wäre es gut möglich, dass der König dieses Anwesen abgibt.

Der in Ungnade gefallene Prinz Andrew (62) könnte vielleicht komplett leer ausgehen. Bisher lebte er in der Royal Lodge im Windsor Great Park – nach dem Tod der Queen könnte es jedoch zu Problemen führen, wenn er trotz seiner Vergangenheit auf diesem Anwesen hausen darf.

Getty Images König Charles III. im Clarence House

Getty Images Queen Elizabeth II. auf ihrem Anwesen Sandringham House im Juni 2012

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip in Windsor Castle im Oktober 2009

Getty Images Prinz Andrew im September 2022

