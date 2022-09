Sommerhaus-Zoff mit Katha eskaliert: Eric droht mit Ausstieg

Eric Sindermann (34) rastet aus! Der einstige Big Brother-Kandidat ist derzeit mit seiner mittlerweile Ex-Freundin Katharina Hambuechen bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Statt aber als Team gegen die anderen Duos zu kämpfen, streiten sich die beiden eher seit Sekunde eins im Haus. Auch wenn sie sich ab und an wieder versöhnen, fliegen kurz darauf wieder die Fetzen – so auch jetzt: Daraufhin drohte Eric sogar mit einem freiwilligen Exit!

Der Grund für den erneuten Streit: Eric wollte Ex-Profikicker Mario Basler (53) seine Meinung geigen – Katha bat ihn, dies nicht zu tun. Es ging sogar so weit, dass er meinte, er habe keine Lust mehr auf eine Beziehung. "Komm, lass freiwillig gehen. Ich habe keinen Bock mehr. Es reicht mir. Ich möchte nicht, dass sie dann auch noch profitiert", platzte es dann aus Eric heraus. Doch damit nicht genug – der selbst ernannte Modedesigner schrie seine damalige Freundin an: "Du tust immer so, als findest du das alles dumm von mir. Du bringst doch die Ideen. Du hast doch dieses ganze Schauspiel hier angefangen." Doch die anderen Paare stellten sich auf Kathas Seite und schossen gegen Eric.

"Eric, du bist unterste Schublade. Du zerstörst eine Frau, du beleidigst eine Frau. Ich kann dir nur eins sagen: Du bist ein kleines Kind", kritisierte Mario Eric. Sogar DSDS-Star Cosimo Citiolo (40) schritt ein: "Du willst doch nicht wie Mike Cees enden", meinte er zu Katharinas jetzigen Ex-Freund. Zur Erinnerung: In der vergangenen Staffel wurde der damalige Kandidat Mike Cees für sein Benehmen gegenüber seiner Frau Michelle Monballijn stark kritisiert.

"Das Sommerhaus der Stars" immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr auf RTL und vorab schon auf RTL+.

Eric Sindermann in "Das Sommerhaus der Stars"

Katharina Hambuechen in "Das Sommerhaus der Stars"

Mario Basler im Sommerhaus 2022

