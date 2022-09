"Eine Katastrophe": Michi Bauer kritisiert Sommerhaus-Eric

Michi Bauer (31) kann das Theater nicht nachvollziehen! Eric Sindermann (34) und seine Freundin Katharina Hambuechen sind zurzeit bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Im Haus zoffen sich die beiden heftig – nur um sich kurz darauf wieder turtelnd in den Armen zu liegen. Das kommt nicht nur ihren TV-Mitbewohnern komisch vor – Promiflash verriet Michi, dass er von dem Verhalten der beiden gar nichts hält!

"Für mich eine absolute Katastrophe, was die machen", schilderte Michi im Gespräch mit Promiflash rund um den zweiten Geburtstag von nelipies the brand seine Sicht der Dinge. Eric erwecke für ihn den Eindruck, um jeden Preis Aufmerksamkeit erregen zu wollen: "Ich weiß nicht, ob das ADHS ist, für mich ist das absolut fehl am Platz. Das gehört da nicht hin." Auch das Ausplaudern privater Dinge im TV sei ihm ein Dorn im Auge.

"Da gibt es absolut Grenzen. Für mich wäre so eine Grenze, dass man über seinen Partner nicht vor anderen Leuten herzieht", erklärte Michi weiter. So ein Verhalten schade der Beziehung enorm – zumal in einer TV-Show: "Im Endeffekt gehört das da nicht hin, schade, dass so viele das machen."

Anzeige

RTL Katha Hambuechen und Eric Sindermann bei "Das Sommerhaus der Stars" 2022

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, Sommerhaus-Bewohner 2022

Anzeige

Instagram / magic90mike Michael Bauer im Juli 2020

Anzeige

Könnt ihr Michis Unmut nachvollziehen? 1364 Stimmen 1307 Ja, ich weiß genau, was er meint! 57 Nein, irgendwie nicht so richtig...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de