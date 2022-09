Prozesstermin steht: Gil Ofarim muss vor Gericht erscheinen

Für Gil Ofarim (40) kommt es bald zur Verhandlung! Der Sänger sorgte vor knapp einem Jahr für Schlagzeilen: Denn damals warf er Mitarbeitern eines Leipziger Hotels antisemitisches Verhalten vor. Er habe eine Kette mit einem Davidstern getragen und sei daraufhin schlecht behandelt worden. Nach Zweifeln an Gils Version der Geschehnisse wurde er angeklagt. Jetzt steht der Starttermin des Prozesses gegen ihn fest.

Wie Bild nun berichtete, habe das Landgericht Leipzig die Anklage vom 15. September unverändert zugelassen. Demnach müsse sich Gil ab dem 24. Oktober vor der Kammer verantworten. Ihm werde zur Last gelegt, sich in zwei Fällen der falschen Verdächtigung strafbar gemacht zu haben, in einem davon sogar mit Verleumdung. Hauptbeweismittel in dem Verfahren werde das Video einer Überwachungskamera sein.

Auch für die Mitarbeiter des Hotels dürfte der Prozessbeginn ein wichtiger Tag sein. Hoteldirektor Andreas Hachmeister stellte gegenüber dem NDR klar, wie schwer die Zeit für sein Haus und seine Beschäftigten gewesen sei: "Das war kein Shitstorm für uns. Das war ein Orkan. Oder noch schlimmer als ein Sturm, der über uns hereingebrochen ist."

Gil Ofarim, August 2020

Gil Ofarim im Dezember 2021

Gil Ofarim im Juli 2019 in Düsseldorf

