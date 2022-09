Sasha und seine Frau planen eine Weltreise mit Sohn Otto (3)

Sasha (50) will die Welt mit Kind und Kegel bereisen! Dank seiner erfolgreichen Musikkarriere ist der Sänger schon allerhand rumgekommen. Doch auch im Privatleben wird ihm keinesfalls langweilig: Mit seiner Frau Julia durfte er im November 2018 seinen ersten Sohn begrüßen – den kleinen Otto. Sein spätes Vaterglück genießt der Künstler in vollen Zügen. Nun will Sasha seinem Sohnemann auch die Welt zeigen und plant eine XXL-Reise mit seiner Familie!

Auch nach der Geburt ihres Kindes waren der 50-Jährige und seine Gattin noch viel unterwegs. "Wir waren mit Otto schon im Oman und Thailand", berichtete Sasha im Gespräch mit dpa. Dabei will der Popsänger es aber nicht belassen. Bevor Otto zur Schule gehen muss, will Sasha noch eine Weltreise mit ihm machen: "Mich reizt das All-Around-The-World-Ticket. Das fand ich schon vor zwanzig Jahren spannend." Das Jahr 2024 will sich die Familie für diesen Plan freihalten.

Sasha hat sogar schon konkrete Vorstellungen. Hongkong stehe auf dem Reiseplan, da seine Frau dort bereits gelebt hat. "Dann wollen wir nach Hawaii, weil ich da mal zum Surfen war", erklärte der Wahl-Hamburger weiter. Im Winter will er außerdem Italien und Österreich noch mal erleben. "Vielleicht hat Otto Bock, Skifahren mit mir zusammen zu lernen, weil ich das auch noch lernen muss. Ich fände es lustig.", erzählte Sasha.

Anzeige

Getty Images Sänger Sasha, 2020

Anzeige

Instagram / radiographia Sasha mit seiner Frau Julia Röntgen und seinem Sohn Otto

Anzeige

Instagram / sasha.music Der Musiker Sasha und sein Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de