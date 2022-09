Sommerhaus-Spoiler: Dieses Paar muss frühzeitig ausziehen!

Im Sommerhaus der Stars wird unerwartet ein Bett frei! Schon seit der ersten Folge geht es heiß her in dem berühmt-berüchtigten Reality-Format, in dem sich Promis und ihre Partner der Belastungsprobe stellen. Dabei krachte es bisher nicht nur unter den Kandidaten, sondern auch die Beziehungen der Paare kriselten. Die Webstars Marcel Dähne und Lisa-Marie Weinberger sowie Kader Loth (49) mit ihrem Mann Ismet Atli mussten schon ihre Sachen packen. Und nun musste noch ein Paar frühzeitig die Sendung verlassen!

Achtung, Spoiler!

In der kommenden Folge kommt es tatsächlich zum Showdown zwischen Eric Sindermann (34) und seiner Freundin Katharina Hambuechen. Nach den permanenten Streitereien in den vergangenen Episoden sehen die beiden keine Zukunft mehr – und trennen sich in der Show! "Wir hatten davor schon auch so krasse Probleme, wo ich einfach sage, dass wir getrennte Wege hätten gehen müssen. Wir haben es aber nicht geschafft", erklärte der Designer. Nun ziehen sie aber einen Schlussstrich. Als Konsequenz müssen sie das Haus allerdings verlassen. Für Katha sei die Teilnahme ohnehin ein "Horrorerlebnis" gewesen, gestand sie unter Tränen.

Eine solche Eskalation hat es in "Das Sommerhaus der Stars" bisher noch nicht gegeben. Die Beziehung von Eric und Katha schätzte jedoch auch Sexpertin Jana Förster als sehr schwierig ein. "Bei Eric und Katha sehe ich im Ansatz Anteile von toxischem Verhalten, jedoch auf beiden Seiten", erklärte sie gegenüber Promiflash.

"Das Sommerhaus der Stars" immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr auf RTL und vorab schon auf RTL+.

