Süßer Post: Hilary Duff schwärmt von schwangerer Mandy Moore

Hilary Duff (34) überschüttet ihre Freundin Mandy Moore (38) geradezu mit lieben Worten! Im vergangenen Juni hatte die Sängerin überglücklich verkündet, dass sie mit ihrem Mann Taylor Goldsmith zum zweiten Mal Nachwuchs erwartet. Nun feierte die Schwangere eine kleine Baby-Party mit Freunden, zu der auch die "Wake Up"-Interpretin eingeladen war. Im Anschluss widmete Hilary Mandy im Netz einige rührende Zeilen.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die How I Met Your Father-Darstellerin nun eine Reihe an Aufnahmen von der privaten Feier für die werdende Mama. Auf den Fotos posiert Hilary breit lächelnd mit Mandy und den anderen Gästen oder lacht herzlich mit der This Is Us-Schönheit. Ein anderes Foto zeigt wiederum, wie sich die beiden Schauspielerinnen herzlich umarmten. Auch ein Bild, auf dem die 38-Jährige gedankenverloren auf ihren Babybauch blickt, teilte die gebürtige Texanerin.

"Meine liebe Mandy! Noch ein Junge, der das Glück hat, dich Mama zu nennen!", begann der ehemalige Disney-Star in seinem Beitrag zu schreiben. Hilary fuhr fort, dass es ihr eine wahre Freude gewesen sei, die Schwangere und "das neue Goldsmith-Baby" vergangene Woche mit leckerem Essen und in guter Gesellschaft zu feiern. "Dein Lächeln ist ansteckend und du hast geradezu dauerhaft gestrahlt!", fand die 34-Jährige abschließend noch einmal süße Worte für Mandy.

Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore mit ihrem Partner und dem gemeinsamen Sohn

Anzeige

Instagram / hilaryduff Hilary Duff im August 2021

Anzeige

Getty Images Mandy Moore und Hilary Duff im Dezember 2008

Anzeige

Wie gefällt euch Hilarys Post für Mandy? 78 Stimmen 77 Sehr gut! Man merkt, wie gut die beiden miteinander befreundet sind. 1 Naja... mir ist das alles ein wenig zu kitschig.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de