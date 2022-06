This Is Us-Star Mandy Moore (38) gibt ein schönes Update zu ihrer Schwangerschaft! Vor ein paar Tagen überraschte die Schauspielerin ihre Fans mit der Nachricht, dass sie und Ehemann Taylor Goldsmith ihr zweites Kind erwarten – und zwar nur ein Jahr nach ihrem ersten Sohn. Viele Details verriet die Mami bisher nicht. Doch nun plauderte Mandy aus, wie weit ihre Schwangerschaft schon fortgeschritten ist – und zeigte erstmals ihren Babybauch!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 38-Jährige jetzt ein Spiegel-Selfie, auf dem man nur ihren Body sieht. Dank ihrer knappen Sportkleidung ist gut zu sehen, dass sich an ihrem Bauch schon etwas getan hat: Mandy kann sich über eine kleine Babykugel freuen! In dem Text unter dem Foto enthüllte sie, dass sie das erste Drittel schon gemeistert hat: "Ich hatte im ersten Trimester wieder mit Übelkeit zu kämpfen, aber inzwischen gehts mir wieder gut und ich bin froh, dass ich mich wieder ein bisschen mehr bewegen kann!", erklärte die Brünette.

Ihre zweite Schwangerschaft hatte Mandy besonders zauberhaft verkündet: Sie postete ein Bild von ihrem Sohn Gus, auf dem er ein T-Shirt mit der Aufschrift "großer Bruder" trägt. "Ein unglaublich bedeutsames Kapitel meines Lebens ist gerade zu Ende gegangen und das nächste, als Mutter von zwei Kindern, steht vor der Tür...", jubelte sie in der Bildunterschrift. "Wir sind so dankbar und aufgeregt."

Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore in ihrer zweiten Schwangerschaft

Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore mit ihrem Partner und dem gemeinsamen Sohn

Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moores Sohn im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de