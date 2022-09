TV-Überraschung: Das passiert in Pietro Lombardis neuer Show

Pietro Lombardi (30) kehrt gleich doppelt ins Fernsehen zurück! Der Sänger wird bald nicht nur als Juror bei Deutschland sucht den Superstar zu sehen sein. Bereits im Mai verkündete Pie, dass er auch mit einer eigenen Show durchstarten werde. Die war bislang vor allem als Castingformat beschrieben – doch das betrifft wohl nur einen Teil der neuen Sendung: Das bekommen die Zuschauer außerdem noch zu sehen!

Wie das Medienportal DWDL nun berichtete, suche Pietro in seiner neuen Show zwar nach Talenten – doch das ist noch nicht alles: Die sechsteilige Dokureihe soll den Titel "Familie - Glaube - Liebe" tragen und auch "spannende Einblicke in den Alltag des ehrgeizigen Sängers, Vaters und Unternehmers" gewähren. Wie darin die Suche nach "dem besten Sänger/der besten Sängerin mit dem Gesamtpaket" integriert wird, bleibt bisher offen.

Ab dem 5. Oktober wissen die Zuschauer dann mehr. Vorab wurden aber schon ein paar Details bekannt gegeben: So werden Pies Eltern ebenso in dem Format auftauchen wie seine Schwester Sara. In seinem alten Kinderzimmer werden die vier die Karriere des Ex-DSDS-Siegers Revue passieren lassen.

