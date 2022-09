Das sind die "Temptation Island V.I.P."-Verführerinnen!

Jetzt wirds heiß! Temptation Island V.I.P. geht in die dritte Runde. Diesmal testen Christina Dimitriou (30) und Aleksandar Petrovic (31), Michelle Daniaux und Luigi Birofio, Sandra Sicora (30) und Tommy Pedroni und Aurelio Savina (44) und Lala Aluas die Treue ihrer Partner. Auf der Insel der Versuchung darf natürlich eine Sache nicht fehlen: Heiße Verführerinnen, die die vergebenen Männer an ihre Grenzen bringen. Endlich ist auch bekannt, welche Single-Ladys diesmal mit dabei sind.

Auch in der aktuellen Staffel ist wieder ein bunter Mix von vielen verschieden Typen dabei. Unter anderem testet Alina aus Nürnberg die Treue der vier Promi-Männer. Das Model nahm bereits bei "Take Me Out XXL" teil. Ebenso wie Vanessa aus Berlin, die 2021 ein Teil der XXL-Ausgabe des Dating-Formats war. Die Berlinerin arbeitet eigentlich als Customer Support Adviser. Viola aus Villingen-Schwenningen konnte bereits vor ihrer Teilnahme eine kleine Followerschaft auf Instagram sammeln. Zudem studiert die 21-Jährige.

Auch Babu aus Oberhausen, die Kosmetikerin Fabienne, Jenny aus Berlin und die 25-jährige Lawa wollen die Aleks, Gigi Tommy und Aurelio um den Verstand bringen. Aber damit nicht genug: Krankenschwester Lena, Barkeeperin Lin Model Tülay und die examinierte Krankenpflegerin Sophia machen die Runde der Verführerinnen komplett.

Foto: RTL / Frank J. Fastner Sophia, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2022

Foto: RTL / Frank J. Fastner Lawa, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2022

Foto: RTL / Frank J. Fastner Babu, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2022

Foto: RTL / Frank J. Fastner Alina, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2022

Foto: RTL / Frank J. Fastner Jenny, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2022

Foto: RTL / Frank J. Fastner Lena,, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2022

Foto: RTL / Frank J. Fastner Vanessa, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2022

Foto: RTL / Frank J. Fastner Fabienne, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2022

Foto: RTL / Frank J. Fastner Viola, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2022

Foto: RTL / Frank J. Fastner Tülay, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2022

Foto: RTL / Frank J. Fastner Lin, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2022

