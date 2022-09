Offiziell! Das sind die "Temptation Island V.I.P."-Paare!

Endlich hat das Rätselraten ein Ende! Bald wagen wieder Promipaare den Treuetest bei Temptation Island V.I.P.. Das Realityformat testet die Standhaftigkeit der Partner mit der ultimativen Versuchung. Bald geht die beliebte Show mit einer brandneuen Staffel an den Start und die Fans können es kaum erwarten. Jetzt wurden auch endlich die Promi-Pärchen bekannt gegeben, die sich dieser schweren Herausforderung stellen!

Auf dem offiziellen Instagram-Profil der Show wurde das große Geheimnis gelüftet! Wie die Fans schon vermutetet hatten, wird sich Reality-Sternchen Christina Dimitriou (30) mit ihrem Partner Aleksandar Petrovic (31) dem Treuetest stellen. Für Christina ist es bereits der zweite Anlauf, denn sie nahm schon 2019 mit ihrem Ex-Freund Salvatore Vassallo an Temptation Island teil. Auch das On-off-Pärchen Michelle Daniaux und Luigi Birofio testet, wie stabil seine Beziehung ist. Die zwei kennt man unter anderem bereits von Prominent getrennt.

Zu den beiden Paaren gesellen sich außerdem Sandra Sicora (30) und Tommy Pedroni. Auch auf die beiden hatten die "Temptation Island"-Fans getippt. Das Model und der Franzose lernten sich ebenfalls in einer Show kennen – nämlich bei Ex on the Beach. Komplettiert werden die Teilnehmer durch Die Bachelorette-Kandidat Aurelio Savina (44) und seine Freundin Larissa. Das Startdatum ist jetzt auch bekannt: Die neue Staffel "Temptation Island V.I.P." startet am 04. Oktober auf RTL+.

Anzeige

Instagram / gigibirofio Michelle Daniaux und Luigi Birofio im Frühjahr 2021

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina und seine Freundin Lala

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de