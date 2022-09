Heftig! Anne Wünsche zeigt die Brandschäden in ihrer Wohnung

Anne Wünsche (31) hat harte Wochen hinter sich. Im März erlebte die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin einen absoluten Schock-Moment: Ihr Trockner fing Feuer und in der Wohnung brach ein Brand aus, während sie und ihre beiden Töchter schliefen. Mitten in ihrer Schwangerschaft musste die YouTuberin danach mit Sack und Pack in ein Hotel ziehen. Im Netz zeigte Anne nun, welche Schäden der Rauch und die Flammen in ihren vier Wänden hinterlassen haben.

In ihrer Instagram-Story erinnerte sich die 31-Jährige an die Nacht, in der der Brand ausbrach. Diesen bemerkte sie bloß dank des Bellens ihres Hundes. Außerdem teilte Anne Fotos der Wohnung direkt nach dem Brand. Auf dem Boden und an den Wänden sind deutliche Rußspuren zu sehen. "Alles in der unteren Etage musste entsorgt werden. Alles! In der oberen Sofa, Spielzeug, Bücher, alles, was aus Holz ist", erzählte die Dreifach-Mama. Als die Feuerwehr die Wohnung verlassen hatte, wurde ihr eine Sache deutlich klar: "Was für ein scheiß Glück wir einfach hatten!"

Während dieser Zeit machte ihr Partner Karim (33) gerade Urlaub im Mexiko. Von Annes Followern wurde er deshalb scharf kritisiert – und auch die Influencerin selbst hat sich von den Vorwürfen gegen ihn beeinflussen lassen. "Ich war einfach fertig, ich war kurz davor, diese Beziehung deswegen zu beenden", räumte sie rückblickend ein.

Anne Wünsche, Influencerin

Brandschaden in Anne Wünsches Wohnung

Anne Wünsche mit ihrem Karim

