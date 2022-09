Kann GZSZ-Star Olivia Marei Baby nicht natürlich entbinden?

Olivia Marei (32) ist besorgt. Die GZSZ-Darstellerin ist derzeit hochschwanger mit Baby Nummer zwei. Deshalb steht sie momentan nicht als Toni Ahrens in der Daily Soap vor der Kamera. Stattdessen verbringt sie seit Ende August mit ihrem Mann Johannes und ihrem vierjährigen Sohnemann eine Auszeit in Wien. Jetzt erhielt die werdende Mama die Nachricht, dass sie ihr Baby vermutlich nicht natürlich auf die Welt bringen kann!

Über Instagram meldete sich Olivia am Donnerstag mit beunruhigenden Zeilen zu Wort: "Der Ultraschall hat gestern ergeben, dass sich unser Baby noch mal Last Minute in die Beckenlage gedreht hat." Als sie das erfuhr, hätte sie sich am liebsten "in einer Deckenhöhle vergraben", offenbarte die Schauspielerin. Deshalb stelle sie sich jetzt auf einen Kaiserschnitt ein: "Ich hatte mich so sehr auf die Erfahrung einer selbstbestimmten, spontanen Geburt gefreut und war in dem Moment so traurig und verzweifelt, dass ich kurz alles Positive übersehen hatte."

Die gebürtige Wiesbadenerin wolle aber die Hoffnung auf eine normale Geburt nicht aufgeben: "Und wer weiß, vielleicht dreht sich unser Wunder ja doch noch mal zurück in die Schädellage." Bis dahin versuche sie, ihr Problem in Relation mit den großen Problemen dieser Welt zu setzen. Auf diese Weise kämen Olivia dann ihre eigenen Probleme nicht mehr so tragisch vor. Sie erzählte auch, dass es ihr guttue, besonders in solch einer Situation Zeit mit ihren Freundinnen zu verbringen.

Olivia Marei, GZSZ-Darstellerin

Olivia Marei und ihr Sohn im Mai 2022

Olivia Marei, Schauspielerin

