Wochenlange Gerüchte: Aurora Ramazzotti wirklich schwanger

Aurora Ramazzotti (25) sorgt endgültig für Klarheit! Die Tochter von Michelle Hunziker (45) und Eros Ramazzotti (58) sorgte in den vergangenen Wochen für Verwirrung: Denn es hielten sich hartnäckige Gerüchte, dass die Beauty schwanger sein soll. Doch immer wieder wurde sie in sportlichen Looks und mit megaflachem Bauch gesichtet – zuletzt Anfang September. Doch jetzt bestätigt Aurora, dass sie ihr erstes Baby erwartet!

Auf Instagram teilte die 25-Jährige nun nämlich ein lustiges Video, in dem sie sich über die anhaltenden Baby-Gerüchte um ihre Person amüsiert. "Wir wollten uns bei allen Freunden entschuldigen, die wir im Laufe dieses Monats anlügen mussten", schreibt Aurora auch im Namen ihres Partners Goffredo Cerza darunter. "Als wir es erfahren haben, war es noch nicht an der Zeit, die Nachricht publik zu machen", erklärte sie.

Versteckspiel hin oder her – ihre Fans freuen sich wahnsinnig über Auroras Post. "Herzlichen Glückwunsch euch beiden", schrieb etwa eine begeisterte Userin. Viele andere pflichteten ihr bei und fluteten die Kommentarspalte mit Herz-Emojis.

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti im Mai 2022

Instagram / kingcerz Goffredo Cerza und Aurora Ramazzotti im Januar 2022

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker mit ihrer Tochter Aurora

