Claudia Obert genießt ihren Geburtstag mit Max in Paris

Die Stadt der Liebe ist für sie gemacht! Ende August stellte Claudia Obert (61) der Öffentlichkeit ihren neuen Freund vor: Es ist der Webdesigner Max Suhr (24). Der große Altersunterschied macht den beiden überhaupt nichts aus. Obwohl die Unternehmerin betonte, dass Monogamie nicht ihr Ding sei, ist ihr anzumerken: Sie und Max sind offenbar richtig verliebt ineinander. Heute feiert Claudia ihren 61. Geburtstag. Zu ihrem Ehrentag entführte sie ihr Max nach Paris...

In ihren Instagram-Storys zeigten Claudia und Max, was sie in der Stadt der Liebe so machen – bummeln, Sehenswürdigkeiten besichtigen und dazwischen ganz viel küssen. Auf einem Foto stehen die zwei Turteltauben vor dem Pariser Arc de Triomphe de l'Étoile und umarmen sich innig. Auf einem anderen gibt der 24-Jährige seiner Freundin einen Kuss auf die Wange, während der Eiffelturm im Hintergrund leuchtet.

Claudias Geburtstag feierte das Paar schließlich in einem Restaurant. In einem Video ist zu sehen, wie eine Wunderkerze inmitten von Küchlein brennt. Das Paar scheint außerdem sehr froh zu sein, sich wieder so nahekommen zu dürfen. Kürzlich litt Claudia nämlich noch unter einer heftigen Bronchitis, weswegen sie ihren Max nicht küssen durfte. "Er kümmert sich um mich. Wenn er reinkommt, geht die Sonne auf", freute sich Claudia dennoch über seine Unterstützung im Interview mit Bild.

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert und Max Suhr, September 2022

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Reality-TV-Star

ActionPress Max Suhr und Claudia Obert im August 2022 in Hamburg

