Freund Max schaut zu: Claudia Obert fummelt mit einem Model!

Claudia Obert (60) hatte auf einem Event gleich mit zwei Personen ihren Spaß. Aktuell ist der Realitystar mit dem deutlich jüngeren Max Suhr liiert, machte aber deutlich, dass Monogamie nicht infrage kommt. Und anscheinend findet die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin nicht nur an Männern Gefallen. Auf der Jubiläumsparty eines Möbelhauses fummelte Claudia jetzt an den Brüsten des Models Leonie Fasshold herum, während ihr Freund Max belustigt daneben saß.

Die Unternehmerin äußerte sich dazu gegenüber Bild: "Ich vergöttere die Schönheit. Und wenn da meine langjährige Freundin Leonie mit so einem aufreizenden Dekolleté sitzt, muss ich einfach automatisch diese großen Melonen anfassen. Und Leonie mag das." Sie und Max hätten ein gemeinsames Motto, nach dem alles, was Vergnügen macht, okay ist. Ihr Freund stehe allerdings nicht so sehr auf "dicke Apparate" wie sie.

Dennoch scheint Claudia mit ihrem Freund zurzeit ziemlich glücklich zu sein. Vor ein paar Wochen flog das Paar erst in den gemeinsamen Liebesurlaub, aus dem es fleißig Fotos postete. Über die Zukunft macht sich 60-Jährige aber wohl keine Gedanken: "Mein Motto: Wir kommen aus dem Nichts und gehen ins Nichts. Dazwischen will ich möglichst viel Spaß haben", erklärte sie.

Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Unternehmerin

Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Max und seine Freundin Claudia Obert im August 2022 auf Mallorca

Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Max Suhr und Claudia Obert auf Ibiza

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de