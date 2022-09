DSDS-Star Daniel Lopes will wieder Stimme statt Haut zeigen

Er hat es sich offenbar anders überlegt! Daniel Lopes (45) ist bekannt geworden durch seine Teilnahme an der ersten Staffel von DSDS. Er belegte dort den siebten Platz. Mit der Musikkarriere wurde es danach allerdings nichts. Deshalb fing er im letzten Jahr als Stripper bei den SixxPaxx an – als seine letzte Chance. Nun hat er den Job schon wieder hingeworfen. Denn Daniel will jetzt wieder Musik machen!

Gegenüber Bild verriet der 45-Jährige: "Ich habe bei SixxPaxx aufgehört, weil ich mich als singender Stripper nicht wohlgefühlt habe. Mein Publikum soll vor Freude schreien, wenn ich singe und nicht, wenn ich mich ausziehe." Deshalb sehe er seine Zukunftsperspektive in der Schlagerbranche: "Weil ich weiß, dass ich mich in dieser Szene etablieren kann", ist sich Daniel sicher. Er bereite derzeit seine erste Single vor, die ein Popschlager "mit Latino-Flair" werden solle. "Das passt doch gut zu mir!", ist sich der Dschungelcamp-Teilnehmer sicher.

Daniel sei sich für das Strippen irgendwann zu schade gewesen, da man von ihm erwartet habe, dass er auf der Bühne mehr von seinem Körper präsentiere. "Aber das wollte ich und vor allem auch meine Frau nicht", gestand er. Außerdem genieße er es, jetzt endlich wieder das essen zu können, worauf er Lust habe, ohne dabei auf seine Figur achten zu müssen.

