DSDS-Legende Daniel Lopes plant Solo-Karriere im Schlager

Gemeinsam mit Schlager-Kollegin Pia Sophie landete Daniel Lopes (48) mit dem Song "Ich kann für nichts garantieren" einen Megahit. Auch in Zukunft möchte der ehemalige DSDS-Star im Schlager voll durchstarten – und das auch als Solo-Künstler. Promiflash hat mit Daniel über seine Pläne gesprochen und dabei erfahren, wann sich seine Fans auf seine neuen Songs freuen dürfen. "Die Vertragsverhandlungen sind abgeschlossen, im Grunde ist alles unter Dach und Fach", plaudert der Sänger aus und fügt hinzu: "Ich kann schon verraten, dass im Juli etwas Neues von mir erscheinen wird. Und das wird mehr Daniel Lopes sein als je zuvor."

Für den 48-Jährigen ist der Schlager ein neues Genre, in dem er sich aber so wohlfühlt wie nie zuvor. Mit seiner Musik möchte er seinen Zuhörern deswegen auch etwas Besonderes vermitteln. "Es war nicht immer alles erfolgreich, was ich gemacht habe. Es geht darum, ständig dabei zu bleiben und nicht aufzugeben, egal was passiert. Ich möchte meinen Zuhörern Glück und Kampfgeist vermitteln und ihnen mit auf den Weg geben, sich niemals unterkriegen zu lassen", erklärt er. Außerdem verspricht er seinen Fans mit seinen Songs eine Menge "Gefühl und Sommerfeeling". Auch in Zukunft möchte Daniel gerne weiterhin mit anderen Stars aus dem Schlager zusammenarbeiten. "Eine Künstlerin davon ist Annemarie Eilfeld (35). Ich schätze sie sehr und mit ihr werde ich auf jeden Fall etwas aufnehmen. Auch mit Anna-Maria Zimmermann (36) stehe ich in gutem Kontakt, und auch mit ihr könnte das eine gute Verbindung werden", verrät er.

Als Teilnehmer der ersten Staffel von DSDS im Jahr 2002 galt Daniel lange Zeit als Favorit – letztendlich verließ er die Show aber als Siebtplatzierter. Danach begann für ihn ein steiniger Karriereweg. Nach einigen Pop-Hits in Deutschland und der Teilnahme am Dschungelcamp im Jahr 2012 ließ er Deutschland hinter sich und zog in seine Heimat Brasilien, wo er unter anderem bei seiner Teilnahme an The Voice Brasil große Erfolge feierte. Dort lernte er auch seine Frau kennen, mit der er 2020 nach Deutschland zurückkehrte. Bevor er sich wieder voll und ganz der Musik zuwandte, tourte er unter anderem eine Weile als Mitglied der Tanzgruppe Sixx Paxxs durchs Land.

Anzeige Anzeige

Daniel Lopes Daniel Lopes, Sänger

Anzeige Anzeige

Daniel Lopes Daniel Lopes, Musiker

Anzeige Anzeige