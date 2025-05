Daniel Lopes startet mit neuem Song als Schlagerstar durch

In der ersten Staffel von DSDS verzauberte Daniel Lopes (48) das Publikum und startete im Anschluss seine Karriere als Sänger. Sein Weg war von Höhen und Tiefen geprägt – in den vergangenen Jahren wurde es aber ruhig um seine Musik. Nun ist er zurück: Vor Kurzem veröffentlichte er gemeinsam mit Pia-Sophie Remmel das Schlager-Duett "Ich kann für nichts garantieren" und landete damit einen echten Hit. Der Song sicherte sich sogar Platz eins der deutschen Airplaycharts im Bereich konservativer Pop. Im Promiflash-Interview verrät Daniel, dass er damit selbst nicht gerechnet hätte: "Dieser Song war ganz besonders, es ist ganz spontan dazu gekommen. Und so ein großer Erfolg war eine große Überraschung."

Sein Songwriter sei mit der Single auf ihn zugekommen und die Idee des Duetts habe Daniel gleich überzeugt. "Ich fand den Song von Anfang an super und mit Pia-Sophie hat es musikalisch einfach gepasst. Unsere Stimmen harmonieren perfekt miteinander. Das konnte gar nichts anderes als ein Erfolg werden." Der 48-Jährige war noch nicht immer im Schlager zu Hause. Früher machte Daniel vor allem Popmusik. "Ich bin 1992 nach Deutschland gekommen und in einem kleinen Dorf aufgewachsen – um mich herum haben also regelmäßig Schützenfeste stattgefunden. So habe ich schon seit meinem Kindesalter Schlager gehört – ich hätte aber nie gedacht, dass ich das selber machen könnte. Mir wurde immer gesagt: Du heißt Lopes – du musst Latino-Musik machen", erzählt er. Der TV-Star habe aber immer gemerkt, dass er damit seinen Platz noch nicht gefunden hatte – bis jetzt: "Ich habe mich in anderen Genres nie wirklich zu Hause gefühlt. In dem modernen Schlager, den ich mache, wurde ich direkt angenommen. Man sagt immer: einmal Schlager, immer Schlager, und ich verstehe, wieso. Ich singe das gerne und von Herzen und deshalb funktioniert das auch so gut."

Ganz von der Bildfläche verschwunden war der Sänger aber nie. Erst im vergangenen Jahr traute er sich an ein Projekt abseits der Musik – und zog in den Container von Promi Big Brother ein. Die Zeit vor der Kamera war für ihn aber eine große Herausforderung: Zu den anderen Kandidaten konnte er nicht den Anschluss finden, den er sich erhofft hatte. "Die meisten kannten sich von anderen TV-Shows, springen von Format zu Format. Das ist, was sie am besten machen. Ich war sehr lange nicht mehr im Fernsehen und die meisten kannten mich gar nicht", erklärte er nach seinem Exit im Promiflash-Interview.

