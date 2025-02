Daniel Lopes hat 2025 große Pläne für seine Musikkarriere

Daniel Lopes (48)' Herz schlägt für die Musik. 2002 gab er sein Gesangstalent erstmals auf großer Bühne bei der ersten DSDS-Staffel zum Besten. Nun begeistert er seine Fans seit mehr als 20 Jahren – und im Jahr 2025 dürfen sie sich über Neues von Daniel freuen! Wie der "I Love You All The Way"-Interpret auf der Dschungelcamp-Party von Julian Stoeckel (37) gegenüber Promiflash verriet, habe er vor, dieses Jahr mit seinen neuen Projekten mehr von sich zu zeigen. "Ein neues Album, neues Management, selbstgeschriebene Songs. Ich wollte endlich mal wieder schreiben", offenbarte er.

Im Oktober 2024 veröffentlichte der Sänger seinen bisher letzten Song "Nur noch einen Song". Auf welche musikalischen Klänge sich die Zuhörer zukünftig freuen dürfen, lässt er bisher offen. Doch auch abseits der Musikbranche scheint Daniel ein viel beschäftigter Mann zu sein. Auch mit seiner Anwesenheit in so manchem Reailty-TV-Format beglückt er seine Fans. So nahm er zuletzt im vergangenen Oktober an der 12. Staffel von Promi Big Brother teil.

Während seiner Teilnahme gab Daniel unter anderem einen Einblick in sein Leben, getroffene Entscheidungen und was die Musikbranche mit ihm macht. So erklärte der 48-Jährige unter anderem, warum er im Jahr 2012 nach seiner Dschungelcamp-Kandidatur nach Brasilien ausgewandert ist: "Mein Management war ziemlich kriminell. Ich habe meine Gage nicht bekommen und so weiter", verriet er seine Mitstreiterin Bea Peters (43). Die Auswanderung scheint wohl die einzige Lösung gewesen zu sein, da er nach dem Ausstieg aus seinem Vertrag sogar Morddrohungen bekommen habe.

Joyn / Benedikt Müller Daniel Lopes, "Promi Big Brother"-Kandidat

Instagram / officialdaniellopes Daniel Lopes, Sänger und Realitystar

