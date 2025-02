Daniel Lopes' Frau wünscht sich einen "normalen" Job für ihn

Daniel Lopes (48) machte sich durch seine Teilnahme an der ersten Staffel von DSDS einen Namen. Seither ist er nicht nur ein erfolgreicher Sänger, sondern versuchte sein Glück auch im Reality-TV. Promiflash traf den Musiker auf Julian F.M. Stoeckels (37) Dschungelparty und konnte ihm das eine oder andere Detail aus seinem Privatleben entlocken. Auf dem Event verriet er, dass seine Frau sich manchmal einen klassischen 9-to-5-Job für ihn wünsche. "Meine Frau sagt manchmal, sie wünscht sich, dass ich einen ganz normalen Job mache, bei dem ich dann um 16 Uhr oder 18 Uhr wieder zu Hause bin. Ich habe zwar mal so gearbeitet, aber mir liegt die Musik halt am meisten am Herzen – ich kann nichts anderes machen", erklärte Daniel.

Daniels Frau ist mit diesem Wunsch wohl nicht alleine. Gemeinsam mit Magna durfte er im September 2020 das erste gemeinsame Kind begrüßen. Der kleine Junge wünsche sich wohl auch, dass sein Papa rund um die Uhr zu Hause ist. "Also mein Sohn findet es natürlich nicht so gut, wenn der Papa so lange weg ist. Heute hatte ich Interviews mit Radiosendern, morgen habe ich wieder Studiotermine und dann bin ich drei, vier Tage nicht zu Hause", schilderte der 48-Jährige im Gespräch mit Promiflash.

Ein ganz normaler Bürojob kommt für Daniel also nicht in die Tüte – ganz im Gegenteil! In der vergangenen Zeit arbeitete der Show-Teilnehmer auf Hochtouren an neuer Musik. Noch in diesem Jahr möchte er seine Fans mit neuer Musik beglücken, wie er Promiflash verriet und berichtete von seinen laufenden Projekten: "Ein neues Album, neues Management, selbst geschriebene Songs. Ich wollte endlich mal wieder schreiben."

Instagram / officialdaniellopes Daniel Lopes, seine Frau Magna und der gemeinsame Sohn im November 2024

ActionPress / AEDT Daniel Lopes, Sänger

