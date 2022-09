Kathas Würge-Vorwürfe: Eric Sindermann streitet alles ab

Das will Eric Sindermann (34) nicht auf sich sitzen lassen! Der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat ist zurzeit mit seiner Ex-Partnerin Katharina Hambuechen bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Doch statt als Team gegen die anderen Paare anzutreten, zoffen sich die zwei dort in einer Tour. Jetzt wurden Vorwürfe laut, der Designer habe Katha in der Show sogar gewürgt. Doch das dementiert Eric nun: Er habe ihr niemals Gewalt angetan.

"Diese Geschichte kommt für mich wie aus dem Nichts", erzählte Eric nun im Gespräch mit Bild. Er sei schockiert gewesen, als er von den Anschuldigungen gegen sich erfahren habe: "Egal, wie schlecht es zwischen Katha und mir gelaufen ist: Ich habe ihr nie Gewalt angetan." Zwar ordne er die Beziehung mit der Analystin als "ungesund" ein, aber so weit sei es dennoch nie gekommen.

Auch ein Sprecher des Senders bestätigte gegenüber dem Blatt, dass an den Vorwürfen gegen Eric nichts dran sei. Der Handballer selbst habe allerdings zurzeit gar keinen Kontakt zu Katha. Er hoffe aber, dass sie sich bald auch offiziell äußert und die Anschuldigungen aus der Welt räumt, erklärte Eric.

Future Image / ActionPress Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Promiflash Eric Sindermann mit Freundin Katharina in Berlin

Das Sommerhaus der Stars, RTL Katharina Hambuechen in "Das Sommerhaus der Stars"

