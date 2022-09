Eric Sindermann soll Katharina im Sommerhaus gewürgt haben

Ist Eric Sindermann (34) etwa handgreiflich geworden? Aktuell ist der Designer gemeinsam mit seiner Freundin Katharina Hambuechen bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen. In dem Format gehören sie zu den Paaren, die die meiste Sendezeit für sich beanspruchen. Sie stritten sich bereits heftig, versöhnten sich wieder und gerieten erneut aneinander. Doch jetzt heißt es, dass Eric seine Freundin in der Show sogar gewürgt haben soll!

Laut Bild-Informationen soll Eric seine Katha vor laufenden Kameras so heftig in den Würgegriff genommen haben, dass die Produktion einschreiten musste. Anschließend wurde hinter den Kulissen darüber diskutiert, wie weiterhin mit Katha und Eric im Sommerhaus verfahren werde. Offenbar entschieden die Verantwortlichen, die beängstigenden Szenen nicht auszustrahlen. Auf Instagram deutete Katha bereits an, dass die beiden sich in dem TV-Format nicht nur einen verbalen Schlagabtausch lieferten. "Er hat Angst davor, dass ich erzähle, was noch so in dieser Nacht passiert sein könnte. Auch kurz vorm Einzug. Diese Angst ist auch berechtigt, weil er dafür fast schon mal ins Gefängnis gekommen wäre", meinte die Analystin.

Eric reagierte auf Instagram bereits auf die schweren Vorwürfe. Für ihn sei das Ganze erstunken und erlogen. "Wenn ich das gemacht hätte, dann wird man auf Ewigkeiten für alle Sendungen gesperrt, das ist das schlimmste überhaupt! Mehr Rufmord geht nicht", meinte der 34-Jährige. Was da gerade passiere, sei eine "ganz ekelhafte Nummer".

RTL Eric Sindermann und Katha Hambuechen bei "Das Sommerhaus der Stars"

Nicole Kubelka / Future Image Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Wehnert, Matthias / ActionPress Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, Sommerhaus-Bewohner 2022

