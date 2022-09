Wurde Eric Sindermann handgreiflich? RTL-Sprecher reagiert

Was ist bei Das Sommerhaus der Stars wirklich passiert? Eric Sindermann (34) und seine Freundin Katharina Hambuechen mischen die Reality-TV-Show gerade ordentlich auf. Ihre Mitstreiter sind schon genervt: Erst liebt das Paar sich, dann hasst es sich wieder. Doch jetzt wurde berichtet: Ein Streit zwischen Eric und Katha soll so eskaliert sein, dass der Designer seine Freundin gewürgt haben soll. Diese Szenen sollten Sommerhaus-Zuschauer nie zu Gesicht bekommen. Jetzt äußerte sich ein RTL-Sprecher zu den krassen Vorwürfen!

Bild wollte erfahren haben, dass Eric seine Katha vor laufenden Kameras so heftig in den Würgegriff nahm, dass Produktionsmitarbeiter dazwischen gehen mussten. Es sei daraufhin angeblich beschlossen worden, die Szenen nicht zu zeigen. Jetzt stellte ein RTL-Sprecher klar: "Da ist nichts dran." Offenbar habe sich die geschilderte Situation so nie zugetragen, obwohl Katha im Netz Andeutungen machte, dass Eric ihr gegenüber einst gewalttätig geworden sei.

"Das ist für mich wirklich Zerstörung, das habe ich so noch nie erlebt", war Eric schockiert von den Vorwürfen. Er bat seine Follower eindringlich darum, nicht auf den Zug mit aufzuspringen und dem keinen Glauben zu schenken. "RTL würde mir nie wieder eine Plattform geben, die würden mich komplett abkapseln", erklärte der Reality-TV-Darsteller. "Ich habe noch nie eine Frau gehabt, die mich so zerstören wollte", konnte er es nicht fassen, wie weit Katha scheinbar geht, um ihn öffentlich ins schlechte Licht zu rücken.

RTL Eric Sindermann und Katharina Hambuechen im Sommerhaus

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und seine Freundin Katharina Hambuechen im Dezember 2021

Nicole Kubelka / Future Image Eric Sindermann, Reality-TV-Star

