Coupleontour-Ina schreibt Vanessa niedlichen Liebesbrief

Vanessa ist tagtäglich für Ina da! Die beiden Frauen, die im Netz unter Coupleontour bekannt sind, erwarteten in den vergangenen Monaten ihr erstes Kind. Doch dann erlitt Ina einen schweren Schicksalsschlag. Sie hatte einen Schlaganfall. Vanessa brachte ihr gemeinsames Kind Olivia daraufhin ohne ihre Partnerin auf die Welt. Seit dem Schlaganfall liegt Ina im Krankenhaus. Jetzt zeigte Vanessa, wie süß sie und Ina in Kontakt stehen.

Auf Instagram zeigte Vanessa einen Brief, den sie von Ina bekommen hat. Darin schwärmte sie von ihrer Frau in den höchsten Tönen. "Bubu, was du leistest, ist nicht zu überbieten. Dass ich absolut stolz bin, weißt du!", richtete sie liebevolle Worte an die Mutter ihres Kindes. "Du bist so eine großartige Person, Frau und Mama", bedankte sich Ina bei ihrer Partnerin für ihre große Unterstützung in der schwierigen Zeit.

Vanessa kümmert sich jeden Tag um ihre Frau, die sich im Krankenhaus langsam von ihrem Schlaganfall erholt. "Ich finde es voll wichtig, dass Ina jeden Tag Besuch bekommt", meinte die Influencerin auf Instagram. Vanessa kocht Ina zum Beispiel auch essen zu Hause und bringt es ins Krankenhaus. "Schmeckt extrem lecker", freute sich Ina darüber.

Brief von "Coupleontour"-Ina an Vanessa, September 2022

Coupleontour-Vanessa mit Baby Olivia im August 2022

Ina von Coupleontour im April 2021

