Schwangere Aurora Ramazzotti bei Familienausflug gesichtet

Die Ramazzotti-Hunzikers strahlen um die Wette! Auch 20 Jahre nach der Trennung von Eros Ramazzotti (58) und Michelle Hunziker (45) verstehen sich die beiden heute immer noch blendend. Der Musiker und die Moderatorin waren vier Jahre lang liiert. Aus ihrer Ehe entstand die heute 25-jährige Tochter Aurora (25). Die offenbarte nun, dass sie derzeit mit ihrem Freund Goffredo Cerza ein Baby erwarte. Wenige Tage nach Verkündigung der Baby-News hatte Aurora jetzt ihren ersten öffentlichen Auftritt!

Gemeinsam machte sich Aurora mit Mama Michelle und Freund Goffredo auf zu einem Familienausflug. Ihr Ziel: ein Konzert von Papa Eros in Verona, Italien! Aufnahmen des Abends zeigen, wie glücklich alle bei dem Konzert des Pop-Sängers waren. Während Eros einen Song performte, holte er Michelle zu sich und legte seinen Arm um sie. Die TV-Bekanntheit strahlte dabei bis über beide Ohren. Auch Tochter Aurora genoss eingehüllt in ein knallrotes Regencape die Melodie ihres Vaters in ihren Ohren.

Nach wochenlangen Spekulationen um eine mögliche Schwangerschaft setzte Aurora den Gerüchten ein Ende. Auf Instagram veröffentlichte sie einen lustigen Clip, in dem Goffredo mit einem Cheeseburger zu ihr ans Bett kam. Der wunderte sich über die ausgefallenen Gelüste seiner Freundin: "Liebling, du bist aber nicht schwanger, oder?" Gespielt hysterisch rief Aurora: "Schau doch was für riesige Brüste ich habe!"

MEGA Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker im September 2022

MEGA Aurora Ramazzotti mit ihrem Freund auf einem Konzert ihres Vaters Eros

Instagram / kingcerz Goffredo Cerza und Aurora Ramazzotti im Januar 2022

