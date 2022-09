Amira Pochers Gewinnspiel-Kritik: Anne Wünsche wehrt sich

Anne Wünsche (31) holt zum Gegenschlag aus! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin verloste mit zwei anderen Influencern Lebensmittelgutscheine. Amira Pocher (29) vermutete dahinter aber einen Versuch, Follower zu ergattern und schoss scharf gegen die dreifache Mutter – sie würde aus "Follower-Gier" mit den Ängsten und Nöten der Menschen spielen. Das ließ Anne aber nicht auf sich sitzen und konterte jetzt!

In ihrer Instagram-Story bezog Anne nun Stellung zu den Vorwürfen. "Erst mal Kritik von einem Menschen anzunehmen, der die meiste Reichweite durch seinen Mann und dadurch generiert hat, mit dem Finger auf andere zu zeigen, Fehler zu suchen und dies zu posten und breitzutreten – muss ich nicht unbedingt annehmen", wehrte sie sich und machte deutlich, dass sie nicht verstehen kann, wie man Fehler an einer Hilfsaktion suchen könne – außerdem sei es keine Pflicht gewesen, irgendwelchen Accounts zu folgen. "Wer über andere herzieht, der ist halt selbst nicht glücklich im Leben. Was soll man sagen. Geld alleine macht halt nicht glücklich, Amira", schoss sie gegen die Frau von Oliver Pocher (44).

Anne hatte zuvor extra betont, dass man niemandem folgen muss, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. "Es schreiben aktuell so viele, dass sie dringend Hilfe benötigen und es macht einen traurig, besonders, wenn Kinder mit im Spiel sind. Ich möchte wirklich helfen und werde öfter solche Aktionen mit Influencern machen [...]. Wir haben es extra nicht als Bedingung genannt, dass man uns folgen muss", hatte sie gesagt.

