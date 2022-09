Mit Stiefkids und Babybauch: Heather Rae-Young strahlt total

Heather Rae Young (35) schwebt im Familienglück. Nach ihrer Hochzeit mit Tarek El Moussa (41) im Oktober 2021 verkündete sie nicht mal ein Jahr später die freudigen News: Sie erwartet ein Baby! Und das, obwohl sie eigentlich eine künstliche Befruchtung geplant hatte und ihre Babypläne zunächst auf Eis legen wollte. Umso mehr freut sich das Ehepaar jetzt auf das Überraschungskind und zeigt sich zusammen mit Tareks Kindern aus erster Ehe, Taylor und Brayden, als glückliche Familie. Heather präsentierte jetzt erneut stolz ihre Babykugel auf einem Familienfoto mit Tarek und ihren Stiefkindern.

Auf dem Post bei Instagram hebt die werdende Mama ihren schwarzen Pullover an, um ihren Babybauch freizulegen. Neben ihr steht Tarek, den linken Arm um seine Ehefrau und den rechten um seine Tochter gelegt. Vor dem Immobilienmogul steht sein Sohn Brayden. Alle lächeln glücklich in die Kamera. In der Caption des Posts schrieb Heather einen langen Text: "Diese Woche haben wir gespürt, wie unser Baby sich bewegt! Das war das erste Mal, dass wir seine Bewegungen spüren konnten und es war surreal."

Eigentlich sei ihr gesagt worden, dass sie die Bewegungen ihres Babys aufgrund ihrer Vorderwandplazenta wohl nicht spüren werde. Dennoch hätten sie und Tarek Tritte gespürt, als sie vergangenen Sonntag im Bett lagen. "Er hat so hart getreten und seitdem tritt er Tag und Nacht. Es war umso besonderer, weil Tarek bei mir war, als es das erste Mal passiert ist", schwärmte der Selling Sunset-Star.

Anzeige

Instagram / therealtarekelmoussa Heather Rae Young und Tarek El Moussa

Anzeige

APEX / MEGA Heather Rae Young, "Selling Sunset"-Star

Anzeige

Instagram / therealtarekelmoussa Tarek El Moussa und Heather Rae Young im Juni 2022

Anzeige

Wie findet ihr das Foto von Heather, Tarek und seinen Kindern? Richtig süß! Naja, sie zeigt ihren Bauch ziemlich oft. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de