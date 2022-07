Süße News: "Selling Sunset"-Heather Rae Young ist schwanger!

Überraschende Nachrichten von Heather Rae Young (34)! Sie heiratete im vergangenen Oktober ihren Liebsten Tarek El Moussa. Ihr Glück wollten die beiden eigentlich unbedingt mit gemeinsamen Kinder krönen, dafür ließ die Selling Sunset-Bekanntheit Eizellen einfrieren. Vor drei Monaten erklärte sie dann aber, momentan doch keine Familie gründen zu wollen, weil sie sich gesundheitlich nicht gut fühle. Jetzt ist Heather aber doch schwanger!

"Es war ein großer Schock. Damit haben wir einfach nicht gerechnet", berichtete sie gegenüber People. Die beiden hätten ja eine künstliche Befruchtung geplant – aber jetzt sei es einfach so passiert: "Die Welt uns einfach das gebracht, was sein sollte. Ich bin so froh, dass es so gekommen ist." Tarek, der bereits zwei Kinder hat, kann die Geburt ebenfalls kaum erwarten. "Ich bin einfach besessen von meinen Kindern. Sie sind mein Ein und Alles und noch ein Kind zu haben ist das Sahnehäubchen auf dem Kuchen", erklärte er überglücklich.

Anfang des nächsten Jahres soll ihr Baby dann also auf die Welt kommen. Sein Geschlecht werden die Eltern selbst auf ihrer großen Enthüllungsparty erfahren. "Tarek glaubt, es ist ein Mädchen. Ich weiß es noch nicht. Ich möchte nur ein glückliches, gesundes Baby", erzählte Heather. Vor der Geburt wollen die Immobilienmakler jetzt noch in ein größeres Haus mit Garten ziehen.

Anzeige

Instagram / therealtarekelmoussa Tarek El Moussa und Heather Rae Young im Juni 2022 in Griechenland

Anzeige

Instagram / heatherraeyoung Heather Rae Young, Immobilienmaklerin

Anzeige

Instagram / heatherraeyoung Tarek El Moussa und Heather Rae Young, Makler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de