Heiß! Moderatorin Lola Weippert präsentiert ihre Kehrseite

Lola Weippert (26) zeigt der Welt, was sie hat! Die deutsche Moderatorin ist vor ein paar Wochen nach New York gezogen – erst einmal für einen begrenzten Zeitrahmen und danach will sie vielleicht auch für immer auswandern! Was der TV-Star in den Vereinigten Staaten vorhat? Nach einer arbeitsreichen Phase will die Beauty sich wieder mehr um sich selbst kümmern. Dazu gehörte nun auch ein Tagestrip in die Hamptons: Von dort aus veröffentlichte Lola eine superheiße Fotoreihe...

Via Instagram postete die 26-Jährige jetzt fünf Schnappschüsse – der eine heißer als der nächste! Die blonde Schönheit posiert auf den Fotos am Strand und trägt einen roten Badeanzug à la Baywatch. Das Pikante: Lola hat der Kamera ihren Rücken zugedreht, wodurch ihr knackiger Po voll im Fokus steht! Man sieht dem Yoga-Fan definitiv an, wie viel Sport er treibt.

Lolas Fans sind hin und weg von dem sexy Anblick: "Entschuldigung? Gehörst du mit deinem Pfirsich nicht in die Obstabteilung?", witzelte eine Followerin. "Wow, Lola! Der heißeste Mensch auf Instagram", schwärmte ein anderer. Was sagt ihr zu den Aufnahmen? Stimmt ab!

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, TV-Star

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Getty Images Lola Weippert, Moderatorin

