König Charles und seine Camilla nach Beerdigung gesichtet

Wie geht es König Charles III. (73) so kurz nach der Beerdigung seiner Mutter? Queen Elizabeth II. (✝96) wurde vergangene Woche bei einem großen Staatsbegräbnis die letzte Ehre erwiesen. Im Zentrum der Trauerfeierlichkeiten stand natürlich ihr ältester Sohn, der nun ihren Platz als Regent des Vereinigten Königreiches eingenommen hat. Der neue König ging offen mit seiner Trauer um und versteckte seine Tränen nicht. Seitdem wurde Charles selten in der Öffentlichkeit gesichtet. Neue Bilder zeigen ihn nun unterwegs mit seiner Königsgemahlin Camilla (75).

Am Sonntag entdeckten Paparazzi das Königspaar in der Nähe von Schloss Balmoral in Aberdeenshire, wo sie sich seit knapp einer Woche aufhalten – sie waren in einer Limousine unterwegs. Laut The Sun nahmen sie an einem Gottesdienst in der Crathie Kirk teil, einer Pfarrkirche, die sie regelmäßig besuchen, wenn sie sich auf Schloss Balmoral aufhalten. Die Bilder zeigen einen entspannten Charles und eine ebenso gelassene Camilla. Beide tragen hier Schwarz, da die Royals bis sieben Tage nach der Beerdigung der Queen noch die offizielle Trauerzeit einhalten müssen.

Auch aus Respekt vor Elizabeth wird bis zur offiziellen Krönung von Charles noch etwas Zeit verstreichen. Ein Royal-Insider berichtete gegenüber The Sun: "Es besteht keine Eile für die Krönung und es muss unglaublich viel geplant werden. Aber es wird im kommenden Mai oder Juni stattfinden, je nachdem, was sich in der Welt abspielt." Gut möglich wäre es, dass die Zeremonie auf den 2. Juni fällt – an diesem Tag fand im Jahr 1953 auch die Krönung von Queen Elizabeth statt. Charles würde dann exakt 70 Jahre nach seiner Mutter gekrönt werden.

König Charles III. und seine Frau Camilla vor dem Buckingham Palace

König Charles und Camilla in der Westminster Hall

Queen Elizabeth II. bei ihrer Krönung am 2. Juni 1953

