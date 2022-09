Sängerin Annemarie Eilfeld schwärmt von ihrem Mama-Dasein

Annemarie Eilfeld (32) genießt ihre neue Rolle in vollen Zügen! Vor ein paar Wochen hat sich der große Kinderwunsch der DSDS-Bekanntheit erfüllt – sie hat gemeinsam mit ihrem Verlobten Tim Sandt ein Baby bekommen. Es ist ein Junge namens Elian. Auch wenn die frischgebackene Mutter gerade sicherlich alle Hände voll zu tun hat, gibt sie ihren Fans im Netz gelegentlich Updates: Jetzt schwärmte Annemarie begeistert vom Mama-Dasein.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Ex-Sommerhaus der Stars-Kandidatin ein zauberhaftes Selfie mit ihrem Sohn. Elian liegt hier über ihrer Schulter, während Annemarie in die Kamera schaut. In der Bildunterschrift betonte die 32-Jährige: "Mutter zu sein, ist der allerbeste Job der Welt." Die Sängerin scheint wirklich überglücklich zu sein!

Aber Annemarie ist natürlich nicht als Einzige für den Kleinen verantwortlich! Hilft Tim ihr denn fleißig? Offenbar schon: "Wir bekommen genug Schlaf und jeder nimmt dem anderen auch mal was ab – ohne dass man das lange diskutieren muss", schilderte sie vor zwei Wochen auf Instagram.

Anzeige

ActionPress Tim Sandt und Annemarie Eilfeld im Oktober 2021 in München

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld mit Sohn Elian

Anzeige

Future Image / ActionPress Annemarie Eilfeld, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de