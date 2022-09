Baby-Countdown: Jenny Frankhauser fiebert Geburt entgegen

Jennifer Frankhauser (30) kann es kaum noch abwarten! Die Influencerin und ihr Mann Steffen König erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die beiden haben sich auf den Kleinen bereits bestens vorbereitet. Unter anderem steht auch der Name schon fest: Er wird Damian Andreas König heißen. Mittlerweile befindet sich Jenny in der 39. Schwangerschaftswoche, weshalb sie schon sehnsüchtig der Geburt entgegenfiebert, wie sie mit einem neuen Post verdeutlichte.

Auf Instagram postete die Bald-Mama ein Foto, für das sie eine Tafel mit dem Schriftzug "Ich kann es kaum erwarten..." in die Kamera hält. Darunter sieht man ihren runden Schwangerschaftsbauch, auf dem einige rosafarbene Zettel kleben, die den Satz auf der Tafel vervollständigen. So steht unter anderem "Dich Lachen zu sehen" oder auch "Dir die Welt zu zeigen" auf ihrem Bauch. "Neun Monate Vorbereitung, um sich für ein ganzes Leben zu verlieben", schrieb die 30-Jährige zu ihrem Beitrag dazu.

Vor wenigen Tagen erst meldete sich die Beauty mit einem abschließenden Schwangerschaftsfazit bei ihren Fans. "Ich habe bis jetzt insgesamt 24 Kilo zugenommen, was denke ich ok ist. Wobei ich sagen muss, dass ich aussehe, als hätte ich so um die 30 Kilo zugenommen", berichtete Jenny. Außerdem freue sie sich die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin darauf, endlich wieder normale Klamotten tragen zu können.

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser während ihrer Schwangerschaft im September 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König im Juni 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser in der 39. Schwangerschaftswoche

