Abgebrochener Termin: Wie schlecht geht es Mette-Marit?

Große Sorge um Mette-Marit (49) von Norwegen! Im Jahr 2018 ging die Frau von Kronprinz Haakon (49) mit beunruhigenden Nachrichten an die Öffentlichkeit: Sie leidet unter einer chronischen Atemwegserkrankung. In Zuge hat die Kronprinzessin mit Symptomen wie Atemnot und immer wiederkehrenden Hustenanfällen zu kämpfen. Nun kam es zu einem erschreckenden Vorfall: Mette-Marit musste eine Veranstaltung aus gesundheitlichen Gründen nach nur wenigen Minuten verlassen!

Am Dienstag besuchte Mette-Marit das Frauenzentrum des Roten Kreuzes in Oslo – allerdings verlief der Termin anders als gedacht. Denn wie die norwegische Nachrichtenagentur NTB berichtete, musste die 49-Jährige das Event nach nur 15 Minuten verlassen. Der Grund: Die Medikamente, die sie im Rahmen ihrer Lungenfibrose einnimmt, hätten ihr ziemlich auf ihr Gemüt geschlagen.

Bereits im Februar 2021 gewährte Mette-Marit ganz private Einblicke in ihr Seelenleben und ihren Umgang mit ihrer Erkrankung. "Ich denke, ich schäme mich ein bisschen zu sehr dafür, dass ich krank bin. Ich weiß, ich schäme mich ziemlich dafür", verriet sie damals in dem norwegischen Podcast "The Kåss Furuseth".

Getty Images Prinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon von Norwegen 2022

Getty Images Mette-Marit, Kronprinzessin von Norwegen, 2019 in Oslo

Getty Images Prinzessin Mette-Marit von Norwegen

