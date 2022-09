Alles aus? Kate Merlan löscht gemeinsame Fotos mit Jakub

Wie ernst ist die Liebeskrise bei Kate Merlan (35) und ihrem Ehemann Jakub (27) wirklich? Bei den beiden Reality-TV-Stars läuft es seit einigen Wochen nicht so gut: Dass der Sportler zum wiederholten Male auf Mallorca die Korken knallen ließ, verletzte seine Partnerin sehr. Daraufhin stellte sie den Fußballer vor ein Ultimatum: Entweder sie oder Mallorca. Die Lage spitzte sich allerdings weiter zu, als Jakub aus der gemeinsamen Wohnung auszog und wenig später ein besorgniserregendes Statement teilte. Nun entfernte Kate auch noch alle gemeinsamen Bilder mit Jakub!

Zuvor war Kates Instagram-Profil mit süßen Aufnahmen von ihr und ihrem Schatz dekoriert gewesen – auch Fotos von ihrer Traumhochzeit waren auf ihrem Account zu finden. Nun hat die TV-Bekanntheit allerdings alle gemeinsamen Fotos mit Jakub aus dem Netz verbannt. Bedeutet das etwa, dass sie einen endgültigen Schlussstrich gezogen hat?

Jakub hatte erst am Samstag ein vielsagendes Statement in seiner Instagram-Story abgegeben. "Ich habe gemerkt, dass wir in zwei verschiedenen Welten leben, die sich in vielen Teilen nicht überschneiden. Wenn jeder in seiner eigenen Welt lebt, dann reicht es am Ende des Tages nicht für eine glückliche Partnerschaft aus", hatte er unter anderem gesagt.

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im April 2022

Privat Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei ihrer Hochzeit

Instagram / jakubmerlanjarecki Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki, April 2021

