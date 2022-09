"Beste Frau": So süß gratuliert Olli Pocher Amira zum 30.

Oliver Pocher (44) schwärmt von seiner Amira! Der Komiker und die Moderatorin sind seit rund drei Jahren miteinander verheiratet. Doch nicht nur das: Kurz nach ihrer Hochzeit durften sie ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt willkommen heißen. Knapp ein Jahr später wurde ihr zweiter Nachwuchs geboren. Wie harmonisch es offenbar in ihrem Ehe- und Familienleben zugeht, machte Olli nun an Amiras 30. Geburtstag besonders deutlich: Er widmete ihr rührende Worte!

Auf Instagram teilte der gebürtige Hannoveraner zwei Fotos, auf denen zu sehen ist, wie Amira die Tränen kommen. "Nur das Beste zum Geburtstag und ich liebe es, wenn du vor Rührung weinst! Vielleicht bekomme ich es noch das ein oder andere Mal in meinem Leben hin", schrieb der Entertainer dazu und zeigte sich damit selten romantisch. Einen kleinen Scherz konnte sich Olli dann doch nicht verkneifen. "Die beste Frau würde spätestens ab heute nicht mehr mit Leonardo DiCaprio (47) zusammen sein (zu alt)... aber ich bin da anspruchsloser", witzelte der TV-Spaßvogel in Anspielung auf die meist unter 25-jährigen Partnerinnen des Schauspielers.

Diesen süßen Beitrag ließ Amira nicht unbeachtet. "Danke für alles", freute sie sich in der Kommentarspalte. Die zweifache Mutter hat das neue Jahrzehnt ihres Lebens in der Nacht bereits mit einer großen Geburtstagsparty eingeläutet. Am Morgen wurde sie von Freundinnen mit einem Kuchen überrascht.

Getty Images Oliver und Amira Pocher im September 2022 in München

Getty Images Amira und Oliver Pocher bei "Let's Dance" 2022

Christoph Hardt / Future Image Amira und Oliver Pocher im August 2021 in Bonn

