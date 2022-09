Versöhnung: Sylvester Stallone und Jen "finden zueinander"

Bei Sylvester Stallone (76) und seiner Liebsten Jennifer (54) geht es wieder bergauf! Im vergangenen Monat schockte das Hollywood-Traumpaar seine Fans – die Eltern von drei Töchtern haben sich getrennt! Doch dann überraschten der "Rocky"-Star und das einstige Model vor wenigen Tagen mit ihrem Liebes-Comeback: Die beiden sind wieder ein Paar – und seitdem sollen Sylvester und seine Jen glücklicher denn je sein!

Eine Quelle verriet jetzt gegenüber People, wie glücklich Sylvester und Jennifer wieder sind: "Sie hat Zeit mit Sly verbracht und sie finden langsam wieder zueinander. Die Kommunikation war in der Vergangenheit ein Problem, aber sie arbeiten beide daran, besser zu kommunizieren." Zudem schließt der Insider eine Scheidung aus: "Es sieht wirklich so aus, als ob sie die Dinge wieder in Ordnung bringen können. Alle sind froh, dass sie ihrer Ehe eine zweite Chance geben."

Außerdem fuhr der Insider fort, dass Jens Einreichen der Scheidung ein Weckruf für den 76-Jährigen war: "Es war ein ziemlicher Schock für ihn. Er wollte nie eine Scheidung. [...] Er hat hart daran gearbeitet, sie zurückzugewinnen. Sie lieben sich. Sie wollen ihre Familie zusammenhalten."

Anzeige

Getty Images Jennifer Flavin, Model

Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone und Jennifer Flavin 2014 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de