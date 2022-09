Nach Trennung: Kate Merlan zeigt sich erstmals ohne Ehering

Kate Merlans (35) Ehe liegt am Boden. Die Reality-TV-Kandidatin hat in Jakub Jarecki (27) eigentlich den Mann fürs Leben gefunden. Das Paar bestand sogar die Feuerprobe bei Temptation Island V.I.P. und heiratete daraufhin. Doch während der Ehe deuteten sich immer wieder Krisen an. Am Mittwoch gab das Paar seine Trennung bekannt. Jetzt wandte sich Kate erstmals ohne Ehering an ihre Follower.

"Wie ihr euch vorstellen könnt, gut geht es mir nicht", erzählte Kate auf Instagram. Es war deutlich zu erkennen, dass die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin ihren Ehering abgelegt hat. Unter Tränen erzählte die Influencerin, wie schlimm die letzten Monate für sie waren. "Die Situation hat sich einfach so verschlimmert. Es ist mittlerweile so schlimm, dass wir keinen normalen Satz miteinander sprechen können. Es hat sich die letzten Monate so ins Negative verändert", weinte sie.

Kate habe wirklich gedacht, dass Jakub ihr Mann fürs Leben gewesen ist, mit dem sie alt werden wollte. "Ich habe aus Überzeugung geheiratet. Ich habe gesagt, es ist mein Mann fürs Leben", beteuerte die 35-Jährige. "Ich wurde so enttäuscht, ich kann einfach nicht mehr", konnte es Kate nicht fassen, dass ihre Ehe nur nach wenigen Monaten endet.

Instagram / katemerlan Kate Merlan

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Februar 2022

RTL Kate Merlan bei "Temptation Island V.I.P."

